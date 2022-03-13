«Каролина Харрикейнз» провела встречу с «Филадельфией Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра на PNC-арене завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Среди победителей отличились Стивен Лоренц, Джордан Мартинук и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников сделал голевую передачу, проведя на льду 17:22. Всего за матч у него набралось четыре броска и столько же силовых приемов. Он закончил встречу с коэффициентом полезности «+2».

Единственную шайбу за «Флайерз» забросил Дерик Брассар. Российский защитник Иван Проворов отыграл более 23 минут иполучил показатель полезности «-1».

«Каролина Харрикейнз» выигрывает четвертый матч кряду и занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» – только на 14-й строчке рейтингового списка.