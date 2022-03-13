Российский теннисист Даниил Медведев высказался о первом выигранном матче, проведенном на позиции первой ракетки мира. Игрок одержал победу во встрече с чехом Томашем Махацой на турнире в Индиан-Уэллсе.

Матч второго круга завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

«Я отыграл довольно стабильно. Здорово вернуться в Индиан-Уэллс. Рад, что могу играть в теннис, заниматься любимым делом. Всегда стараюсь показывать свой максимум», — заявил Медведев на корте после матча.

По его словам, по ходу сезона было достаточно матчей, где не удавалось сохранить спокойствие и сыграть стабильно. Прошедшая встреча стала хорошим примером для этой ситуации.

В третьем круге Медведев встретится с французом Гаэлем Монфисом.