Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе после победы над экс-первой ракеткой мира из Японии Наоми Осакой.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:4. Кудерметова оформила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Осака сделала две подачи навылет, один раз ошиблась и сыграла без брейков.

Далее россиянка сыграет с представительницей Чехии Марией Боузковой, занимающей 97-е место в рейтинге WTA. Встреча состоится завтра, 14 марта, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Ранее в этом году Кудерметова выступала на турнире в Дубае (ОАЭ), где потерпела поражение от Елены Остапенко из Латвии.