Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативными действиями в гостевой встрече против «Даллас Старз». Его команда одержала победу со счетом 7:4.

Панарин забил один из голов в первом периоде. Кроме того, он оформил четыре ассиста, проведя на льду 20:18. Ему удалось повторить личный рекорд по набранным очкам за матч в НХЛ. Ранее он также зарабатывал пять очков.

В 2017 году Панарин отдал пять голевых передач в игре против «Нью-Джерси Девилз». Позже, в 2020 году в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил две шайбы и сделал три ассиста.

«Нью-Йорк Рейнджерс» после 59 встреч сезона занимает шестое место в турнирной таблице Востока.