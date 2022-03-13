Сегодня, 13 марта, «Зенит» проведет встречу с «Крыльями Советов» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Лидеры турнирной таблицы национального чемпионата сыграют на выезде в Самаре.

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире можно увидеть по ссылке здесь, ее покажет телеканал Матч ТВ.

«Зенит» ранее выиграл три встречи подряд. Сине-бело-голубые обыграли «Рубин» (3:2) и «Уфу» (2:0) в РПЛ, а также КАМАЗ (6:0) в 1/8 финала Кубка России.

В ближайшем матче на поле не выйдут вратарь Станислав Крицюк и защитник Деян Ловрен. Оба продолжают восстановление после травмы ноги.

Соперники «Зенита» занимают восьмое место с 28 очками в текущем сезоне.