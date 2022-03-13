Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернется в свой предыдущий бразильский клуб «Атлетико Минейро». Игрок перейдет в знакомую команду на правах аренды.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры на странице в Твиттере. Источник сообщает, что клубам удалось согласовать контракт до декабря 2022 года.

Алонсо стал игроком «Краснодара» только в январе текущего года. Его договор с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

За «Атлетико Минейро» защитник выступал с 2020 года. В разное время он играл за «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельту» и «Бока Хуниорс».

В 2021 году «Атлетико Минейро» одержал победу в национальном чемпионате. «Краснодар» после 19 матчей текущего сезона находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.