Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев отреагировал на отсутствие футболиста в заявке команды на матч Серии А против «Дженоа».

Встреча команд пройдет сегодня, 13 марта. Начало запланировано на 20:00 по московской времени.

«Непопадание Алексея в заявку на матч против «Дженоа» никак не связано с серьезной травмой. Совсем скоро «Аталанта» сделает официальное заявление по поводу Леши. Мирачуку сейчас необходима пауза, клуб это понимает», — цитирует Шпинева «СЭ».

По его словам, ситуация не связана с политическими обстоятельствами. Главная причина отсутствия заключается все же в функциональном состоянии.

После предыдущей травмы Миранчук успел выйти на поле в трех матчах.