Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк близок к подписанию соглашения с афинским клубом АЕК. Хавбек может временно сменить российскую команду.

По информации Sportowe Fakty, Крыховяк останется в АЕКе до конца сезона-2021/2022, затем вернется в Краснодар». Источник сообщает, что Крыховяк может попробовать расторгнуть контракт с клубом Сергея Галицкого уже летом.

Ранее ФИФА позволила играющим в России легионерам приостанавливать соглашения до 30 июня.

Этой возможностью воспользовались уже восемь спортсменов. Среди них – Вандерсон, Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Реми Кабелла и Виктор Классон. Последняя пара игроков уже покинула расположение «Краснодара».

Южная команда после 19 туров занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ.