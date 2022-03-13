Многократный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал досрочную победу Кентена Фийона Майе в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/22.

Сам Фуркад выигрывал титулы семь сезонов подряд с 2011 по 2018 год. Рекорд по количеству биатлонных трофеев тоже принадлежит ему.

«Мой первый «Большой хрустальный глобус» — самая приятная спортивная эмоция в карьере. Наслаждайся этим в полной мере, Кентен», – написал Фуркад в Stories в Instagram.

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный призер Игр 2022 года Фийон Майе взял свой первый БХГ в карьере, до этого он три года подряд становился третьим по итогам сезона.

Напомним, российские биатлонисты не участвуют в последних этапах Кубка мира.