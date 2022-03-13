Колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь начал тренироваться после аварии и многочисленных операций. Сейчас спортсмен приступил именно к домашним тренировкам на велостанке.

В январе Берналь травмировался, попав в ДТП на шоссе и в Боготе (Колумбия). Велогонщик врезался в автобус, припаркованный на обочине.

«Угадайте, кто вернулся на велосипед и чувствует себя отлично! Пока есть вера, все возможно. Если вы чего-то по-настоящему хотите, не существует никаких «но», – написал Берналь в Instagram.

Сообщалось, победитель «Тур де Франс-2019» и «Джиро д’Италия-2021» перенес операции на бедре, надколеннике и на грудном отделе позвоночника. Также врачам удалось устранить коллапс легкого.