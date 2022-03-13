Американские лыжники взяли золото в смешанной эстафете на заключительном этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Они опередили не только финнов, но и норвежцев с Терезой Йохауг в составе.

Последний этап у победителей бежала Диггинс, сумевшая сделать отрыв от преследовательниц. Она продолжила лидировать, за ней были норвежка Тереза Йохауг и финка Криста Пярмякоски.

Золото в составе эстафеты также взяли Рози Бреннен, Зак Кеттерсон и Скот Паттерсон. Финляндию еще представляли Кертту Нисканен, Пертту Хювяринен и Ийво Нисканен. Бронзовые медали заработали Хейди Венг, Ханс Кристер Холунд, Дидрик Тёнсет.

Серебряные призеры проиграли всего 3,8 секунды, а третьи финишеры были в 4,3 секунды от победы.

Сборная России не принимала участия в соревнованиях из-за санкций Международной федерации лыжных гонок (FIS).