Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как чувствовала себя в национальной экипировке, находясь в Европе. Спортсменке было некомфортно ходить с государственной символикой.

Ранее решением Международного союза биатлонистов (IBU) российские спортсмены были отстранены от международных стартов. Сливко досрочно завершила свой сезон на Кубке IBU.

«Честно говоря, как-то было не очень комфортно, если у тебя на спине написано «Россия», потому что смотрят будто ты враг народа, хотя мы, спортсмены, никакого отношения к этому не имеем. Так было немного некомфортно», — цитирует Сливко Матч ТВ.

Сейчас спортсменка выступает на Финале Кубка России в Уфе. Соревнования в Башкорстостане завершатся 16 марта.