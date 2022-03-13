«Урал» завершил домашний матч против грозненского «Ахмата» в РПЛ с ничейным результатом. Команды не обменялись забитыми мячами и оставили счет не открытым (0:0).

Встречу 21-го тура национального чемпионата судил Сергей Карасев. Единственную карточку получил игрок хозяев, хорватский полузащитник Даниэль Мишкич. Он получил предупреждение в добавленное время первого тайма за подножку. После чего на поле вместо него вышел Олег Шатов.

Команда гостей отметилась только тремя заменами во втором тайме.

«Урал» заработал 20 очков и переместился на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 31 баллом расположился на шестой строчке.

Сегодня, 13 марта, игровой день продолжается матчем «Химки» – «Сочи».