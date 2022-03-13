Российская теннисистка, 24-я ракетка мира Вероника Кудерметова высказалась об уверенной победе над бывшим первым номером рейтинга из Японии Наоми Осакой на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Она добавила, что хотела бы продолжить старты с отличными результатами.

«Приятно играть против прекрасных игроков, таких как Наоми, потому что я никогда не играла против неё. Сегодня я играла очень хорошо. Надеюсь, я продолжу в том же духе», — приводит слова Кудерметовой Твиттер-аккаунт WTA Insider.

Напомним, Кудерметова обыграла четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» в двух сетах за 1 час 18 минут со счётом 6:0, 6:4.

В третьем круге россиянка встретится с чешкой Марией Боузковой.