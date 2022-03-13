Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой допустил, что в предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) красно-белые должны воспользоваться неоптимальным составом «Краснодара».

Встреча состоится сегодня, 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» две игры подряд провёл хорошо. С «Краснодаром» жду такого же качественного футбола. У «Краснодара» потери – красно-белые должны этим воспользоваться. Ещё две-три победы, и можно включиться в борьбу за еврокубки – если они, конечно, будут», – цитирует Мостового Чемпионат.

Эксперт отметил, что при тренере Паоло Ваноли команда остается на хорошем уровне.

«Спартак» пока располагается на девятом месте таблицы РПЛ с 26 очками.