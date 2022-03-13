Спортивный директор клуба АЕК Панайотис Коне прокомментировал возможность трансфера польского полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.

Ранее польские СМИ сообщали, что Крыховяк может остаться в АЕКе до конца сезона-2021/22 и попробовать расторгнуть контракт с клубом Сергея Галицкого уже летом.

«Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник», — цитирует Коне «Спорт-экспресс».

«Краснодар» в конце февраля расстался с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Специалисты покинули команду из-за текущей политической ситуации.

Клуб уже приостановил контракты с восемью легионерами, среди которых Вандерсон, Масиэло, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Реми Кабелла и Виктор Классон.