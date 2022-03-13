«Рубин» на официальном сайте объявил о приостановке контракта с защитником Филипом Уремовичем. Соглашение приостановлено до лета 2022 года.

Уремовичу 25 лет, он выступает за «Рубин» с 2018 года. В 2020-м он получил капитанскую повязку.

Ранее «Рубин» приостановил контракты с Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

Напомним, что ФИФА 7 марта разрешила иностранным футболистам клубов РПЛ и ФНЛ приостанавливать действующие контракты и заключать краткосрочные соглашения с другими командами до 30 июня.

В текущем сезоне Уремович провёл за «Рубин» 21 матч.