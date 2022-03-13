Норвежский биатлонист Эрлен Бьонтегор стал победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2021/22. Он в общей сложности набрал 829 очков.

Всю тройку лидеров в общем зачёте заняли представители Норвегии. Ховард Богетвейт набрал 647 баллов, Сверре Дален Аспенс — 639.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, занявший девятое место с 467 очками. Антон Бабиков стал 16-м (351 очко), Ильназ Мухамедзянов — 17-й (343), Никита Поршнев — 18-й (306).

Напомним, что российские биатлонисты пропустили седьмой и восьмой этапы Кубка IBU из-за отстранения России и Белоруссии от всех международных биатлонных турниров.