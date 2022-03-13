Член исполкома Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян рассказал, что чемпионаты России и Белоруссии по футболу могут быть объединены. Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские и белорусские команды от участия в турнирах под своей эгидой.

«Если турнир для подготовки к сезону, это одно. Но если официальный турнир, то надо понимать формат лиги, потом уже решать, возможно ли это», — цитирует «РБ-Спорт» Сафарьяна.

На вопрос, допускает ли он такую возможность, Сафарьян ответил: «Да, такое может произойти», но уточнил, что ведущие команды Белоруссии на данный момент не могут конкурировать с топовыми клубами России.