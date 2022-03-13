В Самаре завершился первый тайм 21-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Зенитом». За 45 минут голов не было забито — 0:0. На 3-й минуте жёлтую карточку получил хавбек «Зенита» Клаудиньо.
Команды выпустили на поле следующие составы:
«Крылья Советов»: Ломаев, Бэйл, Солдатенков, Барац, Горшков, Ежов, Якуба, Фернандо, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.
«Зенит»: Кержаков, Сутормин, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто, Дзюба.
Встречу судит арбитр Антон Фролов.
В первом круге встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой «Зенита» 2:1. Бывший лидер атак самарцев Иван Сергеев попал в число запасных чемпионов России.
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