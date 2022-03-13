В Париже завершился матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Бордо». Хозяева поля разгромили соперника со счётом 3:0.

Счёт на 24-й минуте открыл Килиан Мбаппе. Для него этот мяч стал 16-м в лиге 1, и он вышел на первое место в гонке бомбардиров.

На 52-й минуте Неймар удвоил преимущество «ПСЖ», а на 61-й окончательный счёт встречи установил экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес. Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси провёл на поле все 90 минут, но снова не смог забить.

«ПСЖ» с 65 очками занимает первое место в таблице. Его отрыв от идущей второй «Ниццы» составляет уже 15 очков.

На счету «Бордо» 22 очка и последняя строчка в лиге 1. От спасительной 17-й позиции его отделяет 4 очка, а от 18-го места, дающего участие в «стыках», — два.