Сегодня, 13 марта, член исполкома Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян заявил, что в ближайшем будущем возможно объединение чемпионатов России и Белоруссии. На фоне тотального бана футбола двух стран и похожих ходов в других видах спорта эти разговоры кажутся вполне закономерными. И вроде на бумаге всё выглядит интересно. Белорусы получат сильного соседа, который поможет им поднять футбол, а Россия – несколько команд с хорошей футбольной инфраструктурой и, как следствие, ростом конкуренции.

Но если приглядеться к идее внимательнее, то окажется, что смысла в таком объединении нет ни для тех, ни для других. И футболу обеих стран будет нанесён большой вред.

Начнём с самого банального: уровень команд.

Дело в том, что в Белоруссии за всю историю независимого чемпионата была только одна команда, которая отвечала уровню чемпионата России. Это был БАТЭ конца нулевых. Тогда в Борисове собрался крепкий боеспособный коллектив под руководством совсем ещё молодого Виктора Гончаренко. Многие белорусские футболисты уезжали в Европу, где успевали пошуметь в неплохих клубах.

Сейчас же БАТЭ даже близко не похож на самого себя даже десятилетней давности. Более того, сейчас это даже не лучший клуб Белоруссии.

Если посмотреть на составы команд по версии сайта Transfermarkt, то самый дорогой коллектив – у действующего чемпиона солигорского «Шахтёра». Его стоимость оценивается в 13,78 миллиона евро. БАТЭ второй, с огромным отставанием – 8,13 миллиона.

А теперь давайте посмотрим на российскую премьер-лигу. Сейчас там самый слабый и самый дешёвый состав (по версии Transfermarkt) – у «Нижнего Новгорода». Команда Александра Кержакова оценивается в 16,15 миллиона евро.

То есть даже самый дорогой клуб Белоруссии стоит дешевле худшего клуба России. А второй по стоимости дешевле в два раза!

Более того, даже в ФНЛ есть клубы дороже БАТЭ: «Оренбург» стоит 11,18 миллиона, «Ротор» — 9,45 миллиона.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Большинство белорусских стадионов не отвечают требованиям Российской премьер-лиги по минимальной вместимости. По всей стране вместимость в 10 тысяч есть лишь у пяти арен, при этом «Шахтёр» играет на стадионе в 4200 человек, то есть его брать в РПЛ тоже по действующему регламенту нельзя.

Конечно, в особых условиях можно снизить требования к аренам, но это будет ещё один удар по российскому футболу. Всё же лицензирование придумано не просто так, а чтобы хотя бы минимизировать случаи подобные прошлогоднему «Тамбову» — когда команда играла на чужом стадионе, а на второй половине сезона осталась без денег и доигрывала не пойми каким составом на средства других клубов и РПЛ.

В нынешней таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает десятое место, отставая теперь не только от Большой пятёрки, не только от Португалии с Нидерландами, но и от Австрии с Шотландией. А сзади подбираются ещё и Сербия с Украиной. Но даже нынешнее положение нашего футбола несравнимо с белорусским.

Тридцать второе место в таблице коэффициентов УЕФА. Один клуб в Лигу чемпионов, ноль в Лигу Европы, три – в Лигу конференций. Что такой чемпионат может нам дать?

И, разумеется, возникает вопрос: а зачем это самим белорусам? Конечно, игра в более сильной лиге – это дополнительные доходы. Но только трансляции клубам приносят не такие уж серьёзные деньги, а с нынешним курсом рубля и вовсе будет всё печально. Кроме того, клубы из Белоруссии в нынешнем положении просто окажутся в низших российских лигах, ведь их уровень – это ФНЛ или даже ФНЛ-2. Интересно, будет ли весело минскому «Динамо» или тому же БАТЭ летать в Сибирь и на Урал? Какие у клубов будут затраты по логистике – страшно представить. Особенно если сравнить с тем, что сейчас всю Белоруссию можно легко объехать на автобусе.

Ну и, конечно, не стоит забывать и про еврокубки. Вечно отстранение длиться не будет, и однажды клубы вернутся в евросемью. Только объединённому чемпионату УЕФА никаких дополнительных путёвок в еврокубки давать не будет. И если раньше солигорский «Шахтёр», БАТЭ, минское и брестское «Динамо» боролись за места в Лиге чемпионов, то в объединённом чемпионате о еврокубках они смогут забыть.