Депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон раскритиковала решение международных федераций отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях.

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов, — цитирует «РИА Новости» Андерсон. — Санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры — это проявление расизма в чистом виде».

Напомним, что до участия в международных турнирах россиян допустили только в считанном виде спорта вроде тенниса или шахмат, при этом тем же теннисистам запретили выступать под флагом своей страны.