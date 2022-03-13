Российский теннисист Даниил Медведев получил награду первой ракетки мира, сообщает официальный Инстаграм ATP. 26-летний теннисист впервые в карьере возглавил рейтинг ATP 28 февраля, обойдя серба Новака Джоковича.
Медведев стал третьим россиянином, возглавившим рейтинг ATP. Ранее этого добивались Евгений Кафельников и Марат Сафин.
В настоящее время Медведев выступает на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В игре второго круга он победил в двух сетах Томаша Махача — 6:3, 6:2. В третьем круге его соперником станет Гаэль Монфис, имеющий 26-й номер «посева».
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