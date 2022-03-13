«Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу — 1:1. Петербуржцы открыли счёт лишь на 86-й минуте благодаря точному удару Даниила Кругового. Однако за оставшееся время самарцы успели уйти от поражения: Матео Барац в добавленное время поразил ворота Михаила Кержакова и принёс «Крыльям» одно очко.

На 74-й минуте в составе «Зенита» вышел бывший лидер атак самарского клуба Иван Сергеев.

Команды играли в следующих составах:

«Крылья Советов»: Ломаев, Бэйл, Солдатенков, Барац, Горшков, Ежов (Липовой, 90+3), Якуба (Пиняев, 80), Фернандо, Зиньковский (Коваленко, 90+3), Глушенков (Игнатьев, 74), Сарвели (Цыпченко, 75).

«Зенит»: Кержаков, Сутормин (Караваев, 64), Чистяков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Вендел, Малком (Мостовой, 87), Клаудиньо, Юри Алберто (Ерохин, 87), Дзюба (Сергеев, 74).

Встречу судил арбитр Антон Фролов.

В первом круге встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась победой «Зенита» 2:1.

«Зенит» сохранил первое место в таблице, но его отрыв от «Динамо» сократился с пяти до трёх очков. На счету сине-бело-голубых 45 баллов, у динамовцев — 42.

«Крылья Советов» остались на восьмом месте с 29 очками в 20 играх.