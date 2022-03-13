Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе всё же уйдёт в «Реал», утверждает журналист Marca Рамон АЛьварес. По его данным, 23-летний форвард подписал контракт с мадридцами ещё 30 января в присутствии руководства клуба и своего юриста.

Ожидается, что зарплата Мбаппе составит около 25 миллионов евро в год, а подписной бонус — от 60 до 80 миллионов.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды с обязательным выкупом в размере 180 миллионов евро. Этот трансфер остаётся вторым по величине в мире после Неймара, который в том же году перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона.

Текущий контракт Мбаппе истекает летом 2022 года, таки образом, «ПСЖ» не получит за его уход денег.