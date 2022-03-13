Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу против «Астон Виллы». 32-летний украинец вышел на замену во втором тайме и отличился через 18 минут.

Забив гол, Ярмоленко упал на колени и расплакался.

Фанаты устроили украинскому футболисту овацию после его выхода на поле. Для Ярмоленко игра стала первой с 19 февраля, а гол — первым результативным действием в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

Всего на счету Ярмоленко в текущем сезоне 12 матчей в АПЛ.

«Вест Хэм» выиграл у «Астон Виллы» 2:1 и поднялся на шестое место в таблице.