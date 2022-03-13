Завершились ответные матчи 1/2 финала чемпионата России по хоккею с мячом. По их итогам определились два финалиста турнира.

Московское «Динамо» обыграло «СКА-Нефтяник» со счётом 7:4, первая игра завершилась победой столичного клуба 6:4.

В другом полуфинале «Водник» вырвал победу у «Кузбасса» с нужным счётом 8:3, уступив в первой встрече 2:6.

Таким образом, в финале чемпионата России встретятся «Водник» и «Динамо». Для бело-голубых это четвёртый финал подряд. В прошлом сезоне динамовцы уступили в финале «Енисею», в 2019-м — «СКА-Нефтянику», а в 2020 году финал не был разыгран из-за пандемии коронавируса, и золото досталось обеим командам («Динамо» и «СКА-Нефтянику»).

«Водник» добрался до финала впервые с 2005 года, когда клубу было резко сокращено финансирование. До этого клуб из Архангельска выиграл девять чемпионатов России, что до сих пор остаётся рекордом. Если «Динамо» выиграет в этом году, то сравняется с «Водником» по титулам.

«СКА-Нефтяник» и «Кузбасс» разыграют бронзовые медали в двухматчевом противостоянии. Его даты будут объявлены отдельно. Финальный матч между «Динамо» и «Водником» состоится 19 марта.