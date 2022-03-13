Российская фигуристка Александра Трусова приехала в родную Рязань. Серебряная медалистка Олимпиады-2022 провела мастер-класс для местных юных фигуристов во дворце спорта «Олимпийский», сообщает 62info. В мероприятии принимали участие около 20 начинающих спортсменов.

Трусова показала основные элементы, продемонстрировала, как правильно двигаться, разворачиваться и кружиться. Детям постарше фигуристка рассказала о более сложных элементах — например, прыжках с тройным разворотом.

Трусовой 17 лет. Помимо серебра Игр-2022 в Пекине, она взяла бронзу чемпионата мира, две бронзы чемпионатов Европы, бронзу финала Гран-при, два серебра и две бронзы чемпионата России, а также побеждала на этапах Гран-при, челленджерах и дважды выиграла юниорский чемпионат мира.