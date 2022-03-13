Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов». Сине-бело-голубые открыли счёт на 86-й минуте, но пропустили в добавленное ко второму тайму время и упустили победу — 1:1.

«Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме. И концовку прошлой игры с «Уфой», в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату».

Также специалист посетовал на кадровые проблемы в центре обороны: в феврале клуб покинул Ярослав Ракицкий, с декабря не играл Деян Ловрен, а Дмитрий Чистяков получил травму по ходу встречи.

«Но думаю, что и с нашим составом могли сыграть лучше», — резюмировал специалист.

По итогам 21-го тура «Зенит» сохранил первое место в таблице, но его отрыв от «Динамо» сократился до трёх очков.