Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не примет участия в Кубке Первого канала в 2022 году.

«Наверное, я не могу после Олимпиады пока выступать. Мне очень сложно, наверное, отойти и по новой начать выступать, — цитирует ТАСС Трусову. — Поэтому хочу немножко подождать».

На Олимпиаде в Пекине Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но заняла лишь второе место, уступив Анне Щербаковой. После оглашения оценок Трусова разрыдалась.

Второй в истории розыгрыш Кубка Первого канала пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Трусова сегодня провела мастер-класс для юных фигуристов в родной Рязани.