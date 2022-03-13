Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о своем состоянии после матча 21-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» (1:1). Футболист получил травму в середине второго тайма и был заменён на Далера Кузяева.

«У меня получился небольшой стык в первом тайме, игрок соперника попал мне в бедро, я почувствовал боль, — цитирует официальный сайт «Зенита» Чистякова. — Доиграл первый тайм, разбегался, но во втором тайме понял, что нога болит, и я не могу бежать в полную силу. Пришлось попросить замену, потому что не мог работать в полную силу».

Следующий матч «Зенит» проведёт 19 марта дома: в рамках 22-го тура чемпионата России его соперником станет тульский «Арсенал».