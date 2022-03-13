«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в выездном матче 21-го тура чемпионата России по футболу — 2:1. Счёт открыли гости уже на пятой минуте — отличился Эдуард Сперцян.

«Спартак» сравнял счёт на 38-й минуте благодаря пенальти, реализованному Квинси Промесом.

На 86-й минуте Сперцян оформил дубль и принёс «Краснодару» победу.

Примечательно, что у «Спартака» не было засчитано два гола решением ВАР. Мяч Зелимхана Бакаева на 11-й минуте был отменён из-за офсайда, а на 56-й не был засчитан мяч Шамара Николсона из-за игры рукой.

«Краснодар» остался на пятом месте в таблице, набрав 35 очков в 20 играх. «Спартак» с 26 очками после 21 матча идёт на девятой строчке.