Двукратная чемпионка мира среди юниорок, чемпионка России-2015 Елена Радионова высказалась по поводу отстранения российских фигуристов от международных стартов.

«Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то эти соревнования просто не будут смотреть, — цитирует «Чемпионат» Радионову. — Конечно, если нам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативы».

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил спортсменов из России от всех турниров под своей эгидой, включая чемпионат мира-2022.