Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, в каком виде спорта ей хотелось бы попробовать себя, помимо фигурного катания. По её словам, её интересны прыжковые дисциплины в лёгкой атлетике.

«Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать, — цитирует ТАСС Трусову. — А смотреть мне нравится художественную гимнастику и синхронное плавание, но пробовать я не хочу».

На Олимпиаде в Пекине Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

Трусовой 17 лет. Помимо серебра Игр-2022 в Пекине, она взяла бронзу чемпионата мира, две бронзы чемпионатов Европы, бронзу финала Гран-при, два серебра и две бронзы чемпионата России, а также побеждала на этапах Гран-при, челленджерах и дважды выиграла юниорский чемпионат мира.