«Ференцварош» победил «Фехервар» в матче 24-го тура чемпионата Венгрии — 2:0. Дубль оформил Райан Ммаэ на 68-й и 90+3 минутах.

Подопечные Станислава Черчесова не проигрывают во всех турнирах уже семь матчей подряд, с 6 февраля. За этот период «Ференцварош» победил «Вашаш» 2:0, «Гонвед» 1:0 (в Кубке Венгрии), «Залаэгерсег» (3:1), «Кишварду» и «Фехервар» (2:0) в чемпионате Венгрии, а также сыграл в чемпионате вничью с МТК (0:0) и «Дьирмотом» (1:1).

В таблице чемпионата команда Черчесова увеличила отрыв от «Академии Пушкаша» и «Кишварды» до 5 очков — 49 против 44.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в начале 2022 года.