Фанаты «ПСЖ» устроили обструкцию нападающим команды Лионелю Месси и Неймару в матче 28-го тура чемпионата Франции против «Бордо» (3:0), сообщает Associated Press. Болельщики начинали громко свистеть каждый раз, когда мяч оказывался у бразильца или аргентинца. Даже гол Неймара во втором тайме не изменил ситуацию.

Скорее всего, это было реакцией фанатов на вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов. В 1/8 финала парижане по сумме двух игр уступили «Реалу» — 1:0, 1:3.

Неймар перешёл в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Месси присоединился к парижанам на правах свободного агента перед нынешним сезоном. Однако семикратный обладатель «Золотого мяча» не демонстрирует тот уровень футбола, который показывал в «Барселоне»: в составе «ПСЖ» он забил только 2 мяча в 18 матчах чемпионата Франции.