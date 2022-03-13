Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен судейством в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара». Игра состоялась на «Открытие Арене» и завершилась победой кубанцев 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. У «Спартака» арбитр встречи Евгений Кукуляк не засчитал два гола после консультации с ВАР.

Мяч Зелимхана Бакаева на 11-й минуте был отменён из-за офсайда, а на 56-й не был засчитан мяч Шамара Николсона из-за игры рукой.

«Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное, — цитирует «Спорт-Экспресс» Джикию. — Пытался ли я контактировать с арбитром? Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были».

При этом Джикия отметил, что его недовольство не связано с незасчитанными голами, поскольку он не видел этих моментов.