Международный союз биатлонистов (IBU) не сможет в полном объеме выплатить россиянам призовые за сезон-2021/22, сообщает «Матч ТВ». Связано это с санкциями, наложенными на Россию в связи с ситуацией в Украине.

Большая часть призовых была выплачена до начала обострения конфликта, но остаток платежей не может быть произведён в данный момент.

Напомним, что на ряд российских банков были наложены санкции большинством европейских стран.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в международных стартах.