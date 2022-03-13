Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга седьмой номер «посева» выиграл у немца Доминика Кёпфера — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 46 минут, Рублёв сделал семь подач навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Кёпфера четыре эйса и три двойных.

Рублёв проиграл две своих подачи и взял четыре подачи соперника.

В третьем круге Рублёв сыграет с победителем матча между представителями США Брэндоном Накасимой и Фрэнсисом Тиафо.

Ранее в третий круг пробился первый номер мирового рейтинга Даниил Медведев, который сыграет с 26-м «сеяным» Гаэлем Монфисом.