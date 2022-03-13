Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В игре третьего круга она победила черногорку Данку Ковинич в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 55 минут. Самсонова выиграла одну подачу соперницы и не отдала ни одной своей. На счету россиянки шесть эйсов против девяти у Ковинич, а также теннисистки допустили по две двойных ошибки.

Самсонова стала первой участницей четвёртого круга. Её соперница определится в матче британки Эммы Радукану, «посеянной» под номером 11, и хорватки Петры Мартич. Сейчас теннисистки проводят очную партию. Счёт после двух сетов равный — 1:1. В третьем сете также пока ничья по геймам — 3:3.