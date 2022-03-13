Российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. 22-й номер «посева» начал выступление со второго круга и в первой же игре проиграл обладателю wild card Стиву Джонсону — 6:7 (5:7), 4:6.

Матч длился 1 час 46 минут, Карацев не взял ни одной подачи соперника и проиграл одну свою — первую во втором сете.

Примечательно, что Джонсон за два сета сделал целых 19 подач навылет. Карацеву удалось оформить восемь эйсов. Также на его счету семь двойных ошибок против трёх у соперника.