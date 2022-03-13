Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. «Зенит» потерял очки с «Крыльями Советов». Артемий Панарин зажёг в НХЛ. «Спартак» снова проиграл. Стали известны участники финала чемпионата России по хоккею с мячом. Самые интересные новости спорта 13 марта – в дайджесте NVsport.

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга первая ракетка мира уверенно обыграл чеха Томаша Махача. Счёт по сетам — 6:3, 6:2.

Хачанов проиграл Бруксби в стартовом матче турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 26-ю строчку в рейтинге ATP, не смог пройти в третий круг соревнований в Индиан-Уэллсе. Он стартовал со второго раунда и уступил в нем американцу Джексону Бруксби.

Панарин заработал пять очков в матче «Рейнджерс» против «Далласа»

«Даллас Старз» уступили на домашней арене «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Романов оформил гол и ассист, но не спас «Монреаль» от поражения с «Сиэтлом»

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен». При этом его команда уступила соперникам со счетом 3:4.

«Каролина» победила «Филадельфию», Свечников отдал голевой пас

«Каролина Харрикейнз» провела встречу с «Филадельфией Флайерз» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра на PNC-арене завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Кудерметова победила экс-первую ракетку мира во втором круге Индиан-Уэллса

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе после победы над экс-первой ракеткой мира из Японии Наоми Осакой.

Футбольные чемпионаты России и Белоруссии могут объединить

Член исполкома Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян рассказал, что чемпионаты России и Белоруссии по футболу могут быть объединены.

«ПСЖ» разгромил «Бордо», экс-зенитовец Паредес забил гол

В Париже завершился матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Бордо». Хозяева поля разгромили соперника со счётом 3:0.

«Монако» с Головиным проиграл «Страсбуру»

«Монако» проиграл «Страсбуру» в выездном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу — 0:1. Единственный мяч провёл защитник хозяев Александр Джику на 23-й минуте.

Определились финалисты чемпионата России по хоккею с мячом

Завершились ответные матчи 1/2 финала чемпионата России по хоккею с мячом. По их итогам определились два финалиста турнира.

«Зенит» упустил победу над «Крыльями Советов», пропустив в добавленное время

«Зенит» не смог обыграть «Крылья Советов» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу — 1:1.

Трусова объяснила, почему пропустит Кубок Первого канала

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему не примет участия в Кубке Первого канала в 2022 году.

«Краснодар» вырвал победу в концовке матча со «Спартаком»

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в выездном матче 21-го тура чемпионата России по футболу — 2:1.

Рублёв вслед за Медведевым вышел в третий круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга седьмой номер «посева» выиграл у немца Доминика Кёпфера — 7:5, 6:4.

Самсонова вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Карацев проиграл на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. 22-й номер «посева» начал выступление со второго круга и в первой же игре проиграл обладателю wild card Стиву Джонсону — 6:7 (5:7), 4:6.