Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты гонки преследования на Кубке страны и турнире СБР и объяснил не идеальную форму сборной.

В пасьюте весь пьедестал заняли спортсмены из Белоруссии. Карим Халили стал четвертым в зачете Кубка СБР и первым в рейтинге Кубка России.

«Если говорить о наших спортсменах, то отставание надо было сокращать за счет безошибочной стрельбы, но ее не было. Результат немного расстраивает, но мы понимаем, что белорусы после Олимпийских игр сели на сбор, а мы праздновали, вот в чем разница», – приводит слова Каминского ТАСС.

Ранее Даниил Серохвостов негативно высказался о решении СБР отказаться от нейтральных статусов на Кубке мира.