Российская гандболистка Анна Вяхирева может выйти на площадку в официальном матче впервые с Олимпийских Игр-2020. Допускается, что она может продолжить карьеру в матче ЦСКА – «Ростов-Дон».

Игра гандбольной Суперлиги запланирована на завтра, 15 марта. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

По информации, пресс-службы ростовского клуба, в Москву вместе с командой отправилась олимпийская чемпионка 2016 года Анна Вяхирева. Пока неизвестно попадет ли она в состав на предстоящий матч.

Напомним, после окончания Олимпиады в Токио Вяхирева взяла паузу в игровой карьере. Ее тренировки начались только пару месяцев назад.

«Ростов-Дон» занимает второе место в турнирной таблице соревнований, впереди них – только будущий соперник из Москвы.