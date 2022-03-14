Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей пасьюта на Кубке Союза биатлонистов России в Уфе. Ирина Казакевич и Кристина Резцова сохранили место в тройке после гонки преследования.

Россиянки также возглавили рейтинг среди участников Кубка страны. Алимбекова допустила два промаха на огневых рубежах, на один больше – у Казакевич. При этом она проиграла больше минуты лидеру. Резцова ошиблась шесть раз на стрельбе, пять из них – на первой лежке.

Четвертой в гонке финишировала представительница Белоруссии Ирина Лещенко. Пятой стала россиянка Лариса Куклина, она же получит бронзу Кубка России.

Ранее все три медали мужского пасьюта забрали белорусы – Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов.