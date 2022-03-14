Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на новость о возможном отстранении российских фигуристов и наставников от церемонии награждения ISU по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что они не смогут быть номинированы на награды в олимпийском сезоне из-за санкций организации.

«Непонятно, почему наших надо отстранить от всего? Чем мы так не приглянулись им? Мы на протяжении всей жизни выигрываем все в фигурном катании, и этот сезон не исключение. Как обыгрывали их, так и будем обыгрывать — дадут они нам премию или не дадут. Все равно победим», – цитирует Тарасову Матч ТВ.

Напомним, российские спортсмены взяли всего шесть медалей в фигурном катании на Играх-2022.