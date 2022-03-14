Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила отсутствие сборных России и Белоруссии в протоколах двух командных турниров на 2022 год. Команды исключены из списка участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

О санкциях сообщает пресс-служба ITF на официальном сайте организации. Ранее они же приостановили членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменили соревнования на территории этих стран.

На Кубке Дэвиса россиян заменят представители Сербии, на Кубке Билли Джин Кинг теперь выступят австралийки.

Пока они могут участвовать в личных турнирах в нейтральном статусе. Сейчас представители России играют в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования завершатся 20 марта.