Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в гонке преследования на на Кубке СБР в Уфе. Она финишировала третьей, допустив шесть промахов. Пять из них были на первом рубеже.

Спортсменка изначально подумала, что у нее сломалась установка. Однако система была исправна, сама Резцова пока не знает причину многочисленных ошибок.

«Я сразу сказала себе, что не буду сдаваться. Первый огневой рубеж, так скажем, разминочный. После него может случиться всё что угодно. Поэтому моей задачей было просто дальше собраться и сделать своё дело. Я старалась по максимуму работать», – сказала Резцова в эфире Матч ТВ.

Напомним, в спринтерской гонке она финишировала второй, за Ириной Казакевич.