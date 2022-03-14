Тренерский штаб «Зенита» отреагировал на ситуацию с пенальти игрока петербуржцев Юри Алберто. Известно, что они пожаловались на отсутствие 11-метрового удара в матче с «Крыльями Советов».

Заявка на пересмотр момента была отправлена в ЭСК РФС, сообщает пресс-служба Зенита». Эпизод произошел в 21-м туре РПЛ в первом тайме на бразильском форварде. На девятой минуте Алберто упал в чужой штрафной после столкновения с защитником самарской команды.

Главный арбитр Антон Фролов не придал значения моменту в своем третьем матче в РПЛ в этом статусе. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди не стали обращаться к системе VAR.